Орловскому аэропорту обещали орловскую технику

Завод специальной техники впечатлил губернатора.

О визите на производство Андрей Клычков рассказал в эфире в соцсетях 6 марта. Завод специальной техники – известное технологичное предприятие. Продукцию поставляет в Шереметьево, Домодедово, Пулково, многие другие аэропорты.

«Взял на себя обещание, когда мы запустим наш аэропорт, будем стараться у них приобрести и трапы, и технику по подогреву самолетов, и по заправке водой, и многие другие элементы. Я думаю, что они нам предложат хорошие условия: орловское предприятие – для Орловского аэропорта».

31 августа завершается первый этап строительства, напомнил Андрей Клычков. Пока небо над регионом закрыто, запланирован второй – дополнительное технологическое обеспечение.

«Пока у нас нет возможности привлечь оператора, будем совершенствовать аэропорт, чтобы он потом был полноценно запущен», – отметил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”