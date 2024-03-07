Инвестора вынудили искать новое место для полигона под Мценском

От площадки у деревни Сторожевое отказались, сообщил орловский губернатор.

Мусорной темы Андрей Клычков коснулся в прямом эфире в соцсетях 6 марта. (Она же стала одной из центральных при общении губернатора с жителями Мценского района во время рабочей поездки).

«Изменение территориальной схемы привело к тому, что мы, во-первых, в пять раз снизили объем, который отвозится на полигон, теперь только из Мценска, Мценского района. И плюс, уже скажу публично: мы с инвестором проговорили и (с учетом мнения жителей) договорились, что ищут другую площадку – не в Сторожевом, а там, где удалено от жилых построек, сельскохозяйственных предприятий и водных объектов».

Напомним, новый мценский мусорный полигон, рассчитанный на 40 тысяч тонн бытовых отходов, планировали разместить у деревни Сторожевое. Главной достопримечательностью сельского поселения является Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1797 году.

ИА “Орелград”