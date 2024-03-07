Рост цен на услуги разогнал инфляцию

Статистики оценили динамику изменения цен в Орловской области.

По данным Орелстата, в Орловской области в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены на потребительские товары повысились на 0,6 процента, в том числе на продовольственные товары – на 0,2 процента, на непродовольственные товары – на 0,1 процента и на услуги – на 1,9 процента. Из этих данных видно, что именно рост цен на услуги разогнал январскую инфляцию в регионе до 0,6 процента. Кстати, всего в январе 2024 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 4,217 миллиарда рублей, что на 3,5 процента (в сопоставимых ценах) больше показателя января предыдущего года.

«В январе 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18 978,9 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 5570,1 рубля, – сообщает также Орелстат. – По сравнению с предыдущим месяцем стоимости наборов повысились на 0,9 процента».

Базовый индекс потребительских цен, так называемый БИПЦ, исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1 процента. Аналогичный показатель был зафиксирован и в январе 2023 года. Кроме того, статистики подсчитали, что в четвертом квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья Орловской области, по предварительным данным, составили 102,5 и 105,4 процента соответственно.

ИА «Орелград»