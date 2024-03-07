В Орле суши-бар досрочно открылся после нарушений

7.3.2024 | 11:01 Закон и порядок, Новости

Его работу приостановили по суду.

Фото: ИА «Орелград»

Это произошло после проверки, проведённой Управлением Роспотребнадзора. Однако владелец заведения учёл все замечания и устранил выявленные нарушения. После этого заведение разрешили вновь открыть – не дожидаясь окончания установленного срока.

Как рассказали в ведомстве, речь идёт о суши-барах Toshi, расположенных на Комсомольской, 23, помещение 1, и на Кромском шоссе, 4, в торговом центре «Гринн». В ходе проверки выяснилось, что пищевая продукция не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

В частности, в еде нашли колиформы (бактерии группы кишечной палочки). Также в еде обнаружили другие неположенные микроорганизмы. Из 10 проб, отобранных по двум адресам, «грязными» оказались сразу восемь.

В итоге Заводской районный суд приостановил работу заведений, однако теперь отменил собственное решение.

ИА «Орелград»


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