Клычков призвал блокировать подозрительных личностей с его аватарками

7.3.2024 | 10:52 Новости, Происшествия

Губернатор Орловской области сообщил о мошеннических действиях.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков предупредил, что неизвестные, пользуясь его именем и фото, вводят людей в заблуждение.

«В последние дни какие-то деятели от моего имени начинают через Телеграм, Ватсап рассылать разные сообщения. Еще есть мои фотографии. «Я» что-то прошу – я ничего не прошу, никому не буду писать (если кто знает мой номер) с другого номера телефона. Не реагируйте на это. Лучше блокируйте сразу. Это мошенники».

Отметим, недавно о таких же фактах сообщал спикер облсовета Леонид Музалевский, глава Орловского округа Роман Жуков и еще ряд чиновников. Орловцев просят критически относиться к сообщениям и пользоваться только официальными каналами связи.

ИА “Орелград”


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