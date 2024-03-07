В Орловской области выбрали «Ученика года»

7.3.2024 | 10:33 Новости, Образование

В конкурсе победила Дарья Кузнецова из школы №19.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Финальная церемония состоялась на площадке образовательного учреждения «Созвездие Орла». В этом году в завершающую часть регионального этапа вышли 17 орловских школьников и школьниц.

В итоге титул достался Дарье Кузнецовой, которая учится в 11 классе в школе №19 имени Меркулова в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Второе место поделили между собой Ирина Ермакова (Сосковская средняя школа, 10 класс) и Валерия Шилина (Мценск, школа №4, 11 класс). На третьем месте тоже оказались сразу двое – Марьяна Быкова (Глазуновский район, Очкинская школа, 9 класс) и Никита Зайцев (Залегощенский район, Павловская школа, 8 класс).

ИА «Орелград»


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