Клычков рассказал, где планируют разместить дополнительные укрытия

Губернатор Орловской области анонсировал их появление в марте.

Тему глава региона поднял накануне, в ходе прямого эфира в соцсетях. Андрей Клычков напомнил, что идет проработка вопросов по размещению дополнительных объектов укрытия населения.

«Видим, что происходит и в Белгороде, и в Курске. И моя позиция очень простая – создать дополнительные условия, может быть, даже иногда чуть больше, чем сегодняшнее время требует от нас. Мы предлагаем пять укреплений в людных местах».

Глава региона предложил обсудить установку, в том числе пригласил к диалогу в личных сообщениях.

«Если поддержка в целом будет, то тогда уже после второй половины марта мы могли бы приступить к размещению этих объектов. Можно было посмотреть и центральный городской парк, и детский парк, ряд объектов еще, где много людей находится».

ИА «Орелград»