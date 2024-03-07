Клычкова радуют весенние морозы

Губернатор Орловской области надеется на мягкое половодье.

В ходе прямого эфира в соцсетях 6 марта глава региона коснулся темы погоды. И в настоящий момент это не просто повод занять время диалога. Андрей Клычков отметил, что если зимой переходы температуры от плюса в минус приводят к разрушениям дорожного полотна и усложняют обстановку на дорогах, то весной они скорее действуют позитивно.

«Сейчас позволяет снегу сойти и не превратиться в реки. И, может быть, даже обойдемся без подтопления ряда традиционных объектов, у которых низководные мосты находятся. Во вторник состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подготовительные мероприятия (в том числе и запасы материально-технических средств, лодки и продукты питания, ПВР) отработали, но, дай Бог, чтобы без этого обошлось», – сказал Андрей Клычков.

Вероятно, с особой радостью эту весну встречают жители деревень Тайное и Касьяновка. На этой неделе открыт новый мост, который не будет затапливать. Всесезонную переправу в деревне Гать просчитали, но пока реализация отложена на неопределенный срок.

ИА “Орелград”