Орловцев попросили жаловаться на сирены

Если вы не слышали их накануне, звоните в ЕДДС.

С такой просьбой обратился к жителям региона губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он напомнил, что 6 марта проводились учения с включением систем оповещения населения. Сирены и громкоговорители запускали два раза.

«У меня просьба, уважаемые жители, через свои ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) сообщить информацию, если не было слышно сирену. Отработка, как вы понимаете, идет именно для того, чтобы понять, где есть какие-то сложности», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”