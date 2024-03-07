Орловцев попросили жаловаться на сирены

7.3.2024 | 9:28 Новости, Общество

Если вы не слышали их накануне, звоните в ЕДДС.

Фото: ИА «Орелград»

С такой просьбой обратился к жителям региона губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он напомнил, что 6 марта проводились учения с включением систем оповещения населения. Сирены и громкоговорители запускали два раза.

«У меня просьба, уважаемые жители, через свои ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) сообщить информацию, если не было слышно сирену. Отработка, как вы понимаете, идет именно для того, чтобы понять, где есть какие-то сложности», – подчеркнул Андрей Клычков.

ИА “Орелград”


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