Клычков собрал Совет для повышения качества жизни

Губернатор сам же и возглавил новый коллегиальный орган.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о создании «Совета по совершенствованию социальной политики». Это будет коллегиальный совещательный орган. Создан он, как следует из указа, для обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления и организаций для рассмотрения вопросов повышения качества жизни. Повышать это качество члены Совета должны «через механизмы повышения качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подходов и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере».

Губернатор уже утвердил персональный состав нового органа, в него включено 29 человек, в том числе члены регионального правительства. Председателем Совета стал сам Андрей Клычков. Помимо чиновников в состав включены представители: Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский», филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху», Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер», Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой», Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество», детского технопарка «Кванториум», добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и др.

Основными задачами Совета являются: содействие улучшению качества жизни в Орловской области, содействие во внедрении регионального социального стандарта, организация межведомственного и межуровневого взаимодействия и внедрения комплекса управленческих практик и решений для повышения качества и доступности услуг в социальной сфере. Совет будет рассматривать приоритетные проекты в социальной сфере и оценивать результаты их реализации, выдвигать предложения по итогам своих заседаний.

Он будет участвовать в разработке, рассмотрении и корректировке «Стратегии развития социальной сферы Орловской области», в подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в социальной сфере. На новый орган возложена функция по проведению анализа результатов рейтинга качества жизни и подготовке предложений по улучшению позиций Орловской области в этом рейтинге. Последний формирует автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основании мнения граждан. Совет вправе формировать рабочие группы, подгруппы и экспертные советы по различным направлениям деятельности. Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год, причем как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.

ИА «Орелград»