Орловцы смогут выбрать президента прямо на дому

В регионе стартовал прием заявлений о «домашнем» голосовании.

Избирательная комиссия Орловской области напомнила жителям региона о возможности проголосовать на выборах президента России вне помещения для голосования. Для этого надо подать соответствующее заявление. Кстати, их прием стартовал 7 марта и продлится по 14.00 часов 17 марта 2024 года. Подать заявление о голосовании на дому можно в участковую избирательную комиссию любым из способов.

В частности, как пояснили в облизбиркоме, можно подать заявление письменно, позвонить по телефону, подать его через третьих лиц, например, через соседей, родственников или социальных работников. Право проголосовать вне помещения имеют избиратели, у которых нет возможности прийти на свой избирательный участок в дни голосования по уважительным причинам.

К таковым относятся: состояние здоровья, инвалидность и необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися. Кроме того, возможны и иные уважительные причины, о них гражданину надо будет рассказать членам избирательной комиссии. Кстати, подать заявление о голосовании на дому по 11 марта можно и в личном кабинете на портале «Госуслуги». Напомним, что голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Тем временем в облизбиркоме прошел обучающий семинар для системных администраторов системы ГАС «Выборы» и председателей территориальных избирательных комиссии региона. Обучали их начальник информационного управления Избирательной комиссии Орловской области Светлана Смирнова и консультанты этого управления Наталья Макеева и Виктор Агарков. Кроме того, консультант управления по вопросам организации избирательного процесса Виталий Вовченко проинформировал слушателей о новшествах в работе с «Интерактивным блокнотом» в дни голосования.

«Семинар был посвящен рассмотрению вопросов применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода таких протоколов, порядку применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения на выборах президента Российской Федерации, использованию комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов», – уточнили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»