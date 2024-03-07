Сотрудникам СИЗО рассказали о терроризме и правилах дорожного движения

Профилактические занятия были проведены в следственном изоляторе.

Профилактическое занятие на тему: «Применение положений законодательства РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности на территории РФ» с личным составом СИЗО-1 провела старший помощник прокурора Советского района города Орла Ольга Китаева. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области.

«В ходе встречи представитель надзорного органа напомнила присутствующим об уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера, довела статистику подобных преступлений на территории Орловской области, – отметили в ведомстве. – В завершение занятия были даны ответы на вопросы, поступившие от сотрудников учреждения».

Еще одно профилактическое занятие в рамках правовой подготовки в СИЗО-1 провел старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу Николай Прокофьев. В данном случае речь идет о профилактике дорожно-транспортных происшествий. Инспектор рассказал сотрудникам следственного изолятора о статистике ДТП, зарегистрированных в областном центре в 2024 году. Также он раскрыл самые распространенные причины совершения дорожно-транспортных происшествий.

«Кроме того, Николай Прокофьев напомнил присутствующим об административной и уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также дал рекомендации по управлению автотранспортом в сложных погодных условиях», – говорят в региональном Управлении ФСИН.

Кстати, несколькими днями ранее лекцию «Лицом к людям: цифровизация социальных и государственных услуг» сотрудникам УФСИН прочитал доцент кафедры общей и прикладной политологии Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, кандидат политических наук Александр Чекулаев. Мероприятие было организовано в рамках проекта общества «Знание».

«В своем выступлении Александр Александрович довел до присутствующих информацию о государственной программе «Цифровая экономика Российской Федерации», едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и его значении для граждан. Особое внимание со стороны лектора было уделено вопросам профилактики телефонного мошенничества и мошенничества с банковскими картами и счетами», – подытожили в УФСИН.

ИА «Орелград»