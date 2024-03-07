Скончалась экс-преподаватель Орловского института культуры Мария Честных

7.3.2024 | 18:03 Культура, Новости

Это произошло сегодня.

Фото: Орловское отделение СТД РФ

Информацию сообщили в Орловском отделении «Союза театральных деятелей Российской Федерации». Честных состояла в рядах этой общественной организации.

Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Затем на протяжении длительного преподавала в Орловском институте культуры. Честных вела здесь предмет «история театра».

Затем она переехала в столицу, чтобы стать заведующей литературной частью Московского театра «Новая опера». Однако не забывала и про Орёл, где покоились её родители.

В частности, именно при активном участии Марии Честных вышла в свет книга «Влад. Жизнь артиста», посвящённая памяти Владислава Трахтенберга, актёра театра «Свободное пространство». Это произошло в 2012-м году.

Также Честных являлась авторитетным театроведом и театральным критиком.

ИА «Орелград»


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