Скончалась экс-преподаватель Орловского института культуры Мария Честных

Это произошло сегодня.

Информацию сообщили в Орловском отделении «Союза театральных деятелей Российской Федерации». Честных состояла в рядах этой общественной организации.

Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Затем на протяжении длительного преподавала в Орловском институте культуры. Честных вела здесь предмет «история театра».

Затем она переехала в столицу, чтобы стать заведующей литературной частью Московского театра «Новая опера». Однако не забывала и про Орёл, где покоились её родители.

В частности, именно при активном участии Марии Честных вышла в свет книга «Влад. Жизнь артиста», посвящённая памяти Владислава Трахтенберга, актёра театра «Свободное пространство». Это произошло в 2012-м году.

Также Честных являлась авторитетным театроведом и театральным критиком.

ИА «Орелград»