Под Орлом при ремонте скважины похитили 700 тысяч

7.3.2024 | 13:45 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Подрядчика осудили и оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Дело рассматривал Хотынецкий районный суд. Его возбудили в отношении директора подрядной организации по статье «мошенничество».

На скамье подсудимых оказался глава Крестьянско-фермерского хозяйства «Руслан». В сентябре 2019-го года он заключил контракт с администрацией Хотынецкого района.

КФК должно было сделать капитальный ремонт водозаборной скважины, расположенной в одном из населённых пунктов района. Однако подрядчик не выполнил работы в полном объёме. Кроме того, на объекте установили скважинный электронасос, который стоил гораздо ниже, чем было указано в смете.

Однако подрядчик смог обмануть райадминистрацию, предоставив чиновникам документы, содержавшие недостоверные сведения. В итоге бюджет незаконно облегчили примерно на 700 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 300 тысяч. Кроме того, прокуратура направила в отношении него иск о взыскании суммы ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


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