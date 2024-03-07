Орловщину исключили из туристического бренда Черноземья

Его разрабатывает Проектный офис по туризму Ассоциации «ЦФО».

Так называется структура, которая работает при аппарате полпреда президента России в округе.

Перед офисом стояла задача – создать официальный бренд Черноземья. Дизайнеры предложили оттолкнуться от буквы «Ч» и, одновременно, от контуров границ областей, входящих в макрорегион.

Удивительно, но Орловской области не нашлось места в этих эскизах. Возможно, ей «пожертвовали» просто для того, чтобы итоговые очертания границ были ближе к искомой букве.

«С точки зрения туристической логистики Орёл не очень связан с другими нашими регионами – больше с Тулой работает», – цитирует авторов нового логотипа «Абирег».

ИА «Орелград»