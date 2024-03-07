«Вайлдберриз» арендует у Орловщины землю на 4,5 года

Площадь участка составляет 303 тысячи квадратных метров.

Губернатор Андрей Клычков поручил Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области заключить договор с ООО «Вайлдберриз». Один из крупнейших российских маркетплейсов построит на Орловщине распределительный центр.

Срок аренды составит 4,5 года. Компания снимет участок площадью 303 тысячи квадратных метров, расположенный в Орле в районе Новосильского шоссе (рядом с предприятием «Фригогласс Евразия»).

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 411,5 миллиона рублей. Компания получила его в аренду без торгов, тоже по распоряжению орловских властей.

Отметим, что «Вайлдберриз» занимались этим проектом ещё с 2022-го года. Компания выбирала между Орловской и Курской областями, но в итоге остановилась на нашем регионе. Также такой распределительный центр существует в Тульской области.

ИА «Орелград»