Орловским чиновникам велели пропагандировать спорт

Для проведения пропаганды предусмотрено бюджетное финансирование.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции государственную региональную программу «Развитие физической культуры и спорта». Она взяла старт еще в 2016 году. Согласно внесенным поправкам общий объем ее финансирования (за весь период реализации) увеличен с 3,73 миллиарда рублей до 5,272 миллиарда. Кроме того, дополнен перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и спорта высших достижений». В частности, в него включено проведение мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Займутся этим спортивные организации и учреждения, которые будут получать бюджетное финансирование в виде субсидий. Главным распорядителем средств в данном случае назначен областной департамент физической культуры и спорта. Субсидии он будет предоставлять подведомственным учреждениям в рамках заключенных с ними соглашений. Подпрограмма предусматривает увеличение доли населения Орловской области, в том числе доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Также предусмотрено увеличение количества орловцев, получающих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги, измеряемые в так называемых человеко-днях.

Согласно заявленной цели, к 2030 году в Орловской области должна быть создана новая модель «общедоступной инфраструктуры для массового спорта, способствующей привлечению негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта». В связи с этим должна быть сформирована «активная среда». Так, только на строительство «умных» спортивных площадок предполагается выделить 53,043 миллиона рублей из областного бюджета. Добавим, что новая модель предполагает создание в регионе условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан. Причем все организации спортивной подготовки должны будут к 2030 году предоставлять такие услуги населению в соответствии с федеральными стандартами.

ИА «Орелград»