Бастрыкин обратил внимание на не обеспеченную лекарствами орловчанку

Глава СК поручил возбудить уголовное дело.

Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

Глава ведомства обратил внимание на публикации в СМИ и соцсетях. В них утверждалось, что с февраля текущего года орловчанка не могла получить жизненно важные медицинские препараты, положенные ей по закону. Между тем, ранее её права на получение такой поддержки подтвердил суд.

Женщина была вынуждена покупать лекарства за свой счёт. Компенсация понесённых расходов ей тоже не предоставлялась.

Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского управления СК Петру Юдину возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»