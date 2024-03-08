Орловский губернатор стал «Мобильным избирателем»

Это произошло в МФЦ.

Сегодня Андрей Клычков пришёл в Многофункциональный центр на улице Ленина, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Губернатор официально выразил желание голосовать на выборах президента не по месту жительства, а по месту пребывания.

То же самое сделала его супруга, глава Орловского социального кластера Валерия Клычкова. Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Избирком напоминает, что последовать примеру супруг Клычковых может любой орловец. Также принимаются заявления о голосовании на дому.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В них участвуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Вячеслав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

ИА «Орелград»