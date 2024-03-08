Сегодня под Орлом в гараже сгорел автомобиль

ЧП обошлось без пострадавших.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения сегодня в 11 часов. Горел гараж, расположенный в посёлке Максимовский, в Урицком районе. Строение находилось на Центральной улице.

Последствия ЧП ликвидировали силами и средствами 38-й пожарно-спасательной части.

«Пострадавших нет», – отметили в ведомстве. Однако, судя по фотографиям с места события, пламя существенно повредило и гараж, и находившийся в нём автомобиль.

ИА «Орелград»