Двум департаментам расширили полномочия

Соответствующие поправки в положения о департаментах внесло правительство.

Правительство Орловской области внесло изменения в положения о департаменте государственного регулирования цен и тарифов и департаменте здравоохранения. О сути поправок рассказали аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, «ценовой» департамент отныне должен использовать государственную информационную систему «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» при осуществлении ряда видов регионального государственного контроля.

Речь идет о надзоре: за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе; в сферах естественных монополий; в области регулирования тарифов в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; за регулируемыми государством ценами в электроэнергетике; за установлением и применением регулируемых государством тарифов в области газоснабжения. Также документ касается контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Что касается департамента здравоохранения, то он, согласно внесенным изменениям, помимо прочего теперь также организует деятельность по обеспечению поддержания в надлежащем состоянии медицинских изделий, медицинского оборудования, медицинской техники и вспомогательных технических средств, закрепленных за подведомственными медицинскими организациями. Он же наделен правом утверждать персональный состав координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении им медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в Орловской области. Кстати, председателем данного совета должен быть сам руководитель департамента.

ИА «Орелград»