Мэрия вводит выплаты студентам-педагогам

Мера социальной поддержки утверждена администрацией Орла.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил «Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан». Речь идет о студентах, совмещающих педагогическую деятельность в муниципальных образовательных организациях города Орла с освоением основных профессиональных образовательных программ в очной форме обучения. Документ принят в целях обеспечения социальной и материальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций.

Иными словами, меру соцподдержки получат студенты, которые одновременно работают в школах и продолжают обучение по программам высшего или среднего профессионального образования. Им положены ежемесячные выплаты в размере 1500 рублей. Распространить действие нового постановления Юрий Парахин распорядился на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2023 года. Контроль за этим возложен на первого заместителя мэра города Орла.

Как следует из постановления, новая мера поддержки – это социальная выплата, предоставляемая для привлечения студентов к реальной педагогической работе непосредственно по осваиваемой ими педагогической профессии или специальности. Тем самым студенты получат хорошую практику, а школы, видимо, сократят дефицит кадров, если таковой у них имеется. Мера социальной поддержки предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее 30 календарных дней со дня трудоустройства студента.

В случае его увольнения студента и приема в другую муниципальную образовательную организацию Орла право на получение выплат за ним сохраняется. Сохраняется оно и в случае ликвидации школы или сокращения штата, из-за чего студенту придется искать работу в новой школе. Право на выплату возникает у студента с момента трудоустройства, но не ранее 1 сентября 2023 года. Платить будут школы и прочие образовательные организации, но за счет бюджета города Орла. Студент сам несет ответственность за достоверность и полноту сведений и документов, представленных им для получения выплат.

ИА «Орелград»