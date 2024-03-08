В Орле выбрали лучших культработников

Мэрия подвела итоги конкурса среди досуговых учреждений культуры.

Мэрия обнародовала итоги городского конкурса «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и танцевальных коллективов города Орла». Как уже рассказывал «Орелград», он был объявлен в целях выявления передового опыта и поддержки наиболее значимых творческих проектов. Кроме того, стояли задачи повышения профессионального престижа профессии, стимулирования творческой и инновационной деятельности и привлечения молодых специалистов в муниципальные досуговые учреждения культуры.

Конкурс стартовал еще 8 января, а после 1 марта конкурсная комиссия приступила к выбору победителей. Оценивали претендентов в соответствии с требованиями и критериями, предусмотренными положением о проведении конкурса, утвержденным постановлением администрации города Орла в декабре 2023 года. Участникам выставляли баллы, которые затем суммировались. В результате победителями были признаны те, кто набрал наибольшее количество баллов.

По единогласному решению жюри победа была присуждена двум участникам (ведущая и первая категории соответственно): аккомпаниатору-концертмейстеру МБУК «Ансамбль танца «Славица» Алексею Аксенову и культорганизатору МБУК «Детский парк» Александре Филатовой. В шаге от победы остановились Евгений Николаев, ведущий менеджер МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла», и Петр Соколов, артист балета танцевального коллектива МБУК «Ансамбль танца «Славица».

«На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры, которое состоится 25 марта 2024 года в МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина», победителям конкурса будет вручена Почетная грамота администрации города Орла и денежная премия в размере 30 тысяч рублей», – сообщает администрация города Орла.

ИА «Орелград»