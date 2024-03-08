Орловцу из «Вагнера» выдали удостоверение ветерана

8.3.2024 | 14:30 Новости, Общество, СВО

Участнику СВО удалось получить документ далеко не сразу.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Об этом сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Известно, что бойца зовут Сергей. В зоне СВО орловец находился с декабря 2022-го по июль 2023-го. Во время боевых действий он командовал отделением радиотехнического батальона, принимал участие в сражении за Бахмут.

Командование отметило бойца медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также Луганская Народная Республика вручила ему собственную награду «За боевые заслуги».

Накануне в филиале фонда «Защитники Отечества» по Орловской области Сергею вручили официальное удостоверение ветерана специальной военной операции. Теперь ему будет проще добиться положенных по закону мер социальной поддержки. Также орловец планирует продолжить военную службу.

Ранее внимание на данную проблему обращал президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что бойцы, проходившие службу в «Вагнере», не подписывали контрактов с Министерством обороны, в связи с чем теперь им труднее получать льготы и выплаты.

ИА «Орелград»


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