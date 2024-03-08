В орловские избиркомы доставили бюллетени для голосования

8.3.2024 | 15:05 Новости, Общество, Политика

Отпечатана 601 тысяча 100 штук.

Фото: Избирком Орловской области

Как сообщают «Вести-Орёл», доставка проводилась силами Управления специальной связи по Орловской области. Бюллетени доставлены в 30 территориальных комиссий.

Перед отправкой документы пересчитывали. Затем сотрудники Избиркома опечатывали коробки с бюллетенями.

При перевозке использовались три специальных автомобиля и три водительско-фельдъегерских экипажа, которые следовали до пунктов назначения по индивидуально разработанным маршрутам. Экипажи получали маршрутные листы прямо в день выезда, а также проходили специальную подготовку.

Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта этого года.

ИА «Орелград»


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