Орловщина стала антилидером страны по числу женщин-ИП

Наш регион в последней тройке.

Исследование на тему гендерного неравенства в российских регионах проводила издательская группа проекта «Если быть точным».

Наш регион «отличился» в вопросе женского бизнеса. Оказалось, что на Орловщине женщин – индивидуальных предпринимателей всего 37% от общего числа ИП. Более низкий показатель – только в Ненецком Автономном Округе (34,8%). Чуть лучше дела в Кировской области (37,3%).

По остальным параметрам специалисты определили Орловщину в группу регионов «со средней выраженностью проблемы».

Так, доля женщин в региональном парламенте составила 22%. Разрыв в оплате труда (в пользу мужчин) – в 28%. Ожидаемая продолжительность жизни в нашей области оценивается в 65,3 года (для сильной половины человечества) и 76,1 года (для прекрасного пола).

Исследование проводилось в связи с Международным женским днём. При этом использовались последние доступные данные – за 2022-й год.

ИА «Орелград»