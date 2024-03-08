Под Орлом произошло тройное ДТП с автобусом

Авария случилась у посёлка Образцово.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Всё случилось накануне около 19 часов на трассе «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с республикой Беларусь», на 6-м километре дороги. 34-хлетний водитель ехал на «Ауди А4» со стороны Нарышкино в сторону Орла.

В какой-то момент он позволил себе выехать на полосу встречного движения. Здесь иномарка столкнулась с автобусом «ПАЗ» (им управлял 33-хлетний мужчина).

Затем «Ауди» налетел на «Хендай Крета». За рулём этой машины сидел 59-летний водитель. И автобус, и «Хендай» двигались по направлению из Орла.

Полиция сообщает об одном пострадавшем – это водитель «Ауди». Также из соцсетей известно, что на месте происшествия находилась бригада «Скорой помощи».

ИА «Орелград»