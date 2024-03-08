Орловские медики передали ценный груз на СВО

8.3.2024 | 12:00 Медицина, Новости, СВО

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Как рассказал орловский глава, сбором руководил главный врач областной клинической больницы Вадим Мурадян. Его поддержал коллектив учреждения, а также представители бизнеса.

В зону специальной военной операции груз доставил сам главврач ООКБ, а также замглавы Департамента здравоохранения области Светлана Жирова и советник губернатора Орловщины Сергей Лежнев.

Помощь получили орловцы, проходящие службу в подразделении Ракетных систем залпового огня. Сейчас оно базируется в городе Кременная Северодонецкого района Луганской Народной Республики.

В частности, военнослужащим передали кевларовую защиту, ноутбук, дизельный и бензиновый генераторы, запчасти для КАМАЗа, газ в баллонах. Кроме того, им вручили различные строительные инструменты и материалы, а также продукты питания.

«Мы бесконечно гордимся своими героическими земляками!» – высказался губернатор. Также Клычков поблагодарил всё медицинское сообщество региона за постоянную поддержку бойцов. «Взаимовыручка – это то, что помогает выдерживать и переживать любые невзгоды. Вместе мы большая и непобедимая сила», – подчеркнул Клычков.

ИА «Орелград»


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