За год орловская медицина получит 281 единицу техники

8.3.2024 | 12:35 Медицина, Новости

В основном, медоборудование предназначено для нескольких ФАПов.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Поставки планируются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщили в профильном департаменте региональной администрации.

Планируется оснастить учреждения ещё 281 единицей медицинского оборудования. При этом целых 260 единиц используют всего для четырёх модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

По программе текущего года для региона уже закуплены флюорографы и маммографы, аппараты для рентген-диагностики, риноскопы, дефибрилляторы, энцефалографы и электрокардиографы. Бюджет выделил на данные цели 69,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что орловские медики собрали и передали ценный груз для бойцов СВО.

ИА «Орелград»


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