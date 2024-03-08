За год орловская медицина получит 281 единицу техники

В основном, медоборудование предназначено для нескольких ФАПов.

Поставки планируются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщили в профильном департаменте региональной администрации.

Планируется оснастить учреждения ещё 281 единицей медицинского оборудования. При этом целых 260 единиц используют всего для четырёх модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

По программе текущего года для региона уже закуплены флюорографы и маммографы, аппараты для рентген-диагностики, риноскопы, дефибрилляторы, энцефалографы и электрокардиографы. Бюджет выделил на данные цели 69,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что орловские медики собрали и передали ценный груз для бойцов СВО.

ИА «Орелград»