Полиция ищет вандалов, обидевших умную остановку

Хулиганы резвились рядом с площадью Ермолова.

Новость сообщил портал «Орёлтаймс», ссылаясь на Управление МВД по Орловской области.

В полиции указали, что сообщение о повреждении объекта зафиксировано. Виновных ищут сотрудники отделения по Заводскому району. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Остановка, пострадавшая от вандалов, находится на площади Ермолова, напротив здания кинотеатра «Октябрь». Известно, что прямо над павильоном установлены две видеокамеры наружного наблюдения.

Хулиганы повредили сразу две стеклянные стенки. Одна из них уничтожена практически полностью. Теперь пассажиры, ожидающие транспорт, практически не защищены от ветра.

Напомним, в минувшем году в Орле установили пять новых «умных остановок».

ИА «Орелград»