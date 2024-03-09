Ещё один орловец лишился машины за пьяную езду

Приговор за пьяное вождение вынесен в отношении жителя Дмитровска.

Очередной житель Орловской области схлопотал обвинительный приговор по уголовному делу о пьяном вождении. Как пояснили в пресс-службе Дмитровского районного суда, наказание за управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения получил житель города Дмитровска. Дело в том, что ранее он уже попадался пьяным за рулем. Согласно сложившейся практике, на первый раз он предстал перед мировым судом и получил стандартное наказание в виде административного штрафа и временного лишения водительских прав.

Это его ничему не научило, и в сентябре 2023 года он предстал уже перед уголовным судом по аналогичному обвинению. Тогда ему было назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также был конфискован и обращен в доход государства его личный автомобиль. И вот теперь Дмитровский районный суд вынес еще один приговор в отношении этого же горожанина.

Мужчина был признан виновным в «управлении другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ему назначено наказание по совокупности приговоров – в виде обязательных работ сроком на 480 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Ранее пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила, что у жителя Мценского района по решению суда был конфискован и обращен в доход государства автомобиль «Шевроле Круз». Мужчина был признан виновным в повторном пьяном вождении. Дело рассматривал Железнодорожный районный суд города Орла, поскольку пьяным водитель попался полиции в областном центре. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

ИА «Орелград»