Орловскую экономику переведут на энергоэффективный путь развития

Власти региона продлили действие программы развития энергетики.

Правительство региона продлило срок действия государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области» до 2029 года. Это одна из самых старых действующих программ. Она взяла старт еще в 2013 году. Срок ее действия был рассчитан до 2023 года. Однако сейчас правительство решило его продлить и предусмотрело ранее незапланированный второй этап, рассчитанный на 2024-2029 годы. Основная цель программы: перевод экономики Орловской области на энергоэффективный путь развития.

Общий объем финансирования утвержден в сумме 1,464 миллиарда рублей. Кстати, это меньше, чем было раньше. Предыдущей версией программы объем финансирования был предусмотрен в сумме 1,978 миллиарда рублей, то есть он сокращен почти на полмиллиарда рублей. Также областные власти изменили правила предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Речь идет о софинансировании мероприятий в рамках указанной программы. Впрочем, изменения в основном носят технический характер, однако он важен для чиновников на местах. Например, если раньше муниципалитеты должны были подавать заявки на субсидирование до 1 февраля, то теперь им надо будет успевать это делать до 15 января.

Программа также призвана помочь Орловской области в достижении национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Ключевой показатель – обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Словом, в своих действиях орловские чиновники будут ориентироваться на постановление правительства страны от 9 сентября 2023 года № 1473 «Об утверждении комплексной государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», чтобы внести свой вклад, в развитие страны в целом.

ИА «Орелград»