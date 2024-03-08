Стоимость питания в домах-интернатах удивила КСП

Внимание аудиторов привлек большой разброс закупочных цен.

Информацию по итогам контрольного мероприятия «Аудит отдельных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области» обнародовала Контрольно-счетная палата региона. Мероприятие было плановым. Объектами контроля стали семь учреждений.

В ходе проверки были установлены факты несоблюдения норм выдачи мягкого инвентаря и нарушения при использовании медикаментов. В частности, КСП в своем отчете указывает на факты длительного неиспользования медикаментов и мягкого инвентаря, недостачи при инвентаризации продуктов питания и медикаментов. Также был выявлен факт хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того, аудиторы выяснили, что в проверенных учреждениях фактически сложившиеся расходы на питание на 1 человека оказались ниже нормативной стоимости на 12-45 процентов.

«Также по результатам выборочной проверки фактического обеспечения питанием проживающих в учреждениях установлены отклонения по отдельным продуктам питания от норм (в количественном выражении), утвержденных постановлением правительства Орловской области, – сообщает Контрольно-счетная палата. – Относительно средних потребительских цен в Орловской области в 2023 году, сформированных на основе ежемесячных данных Федеральной службы государственной статистики, основной объем закупок осуществлялся по ценам, соответствующим ценам на рынке в регионе».

При этом по результатам выборочной проверки по некоторым товарам все-таки были отмечены отклонения от рыночных цен – до 65 процентов. При этом по ряду товарных позиций закупочные цены были более чем на 25 процентов ниже рыночных, например, на говядину, молочные продукты и фрукты. В подобном случае, вероятно, следовало бы проверить качество продуктов, приобретенных по очень уж низким ценам, но это уже не компетенция аудиторов.

«По результатам анализа закупочных цен на продукты питания в учреждениях отмечен значительный диапазон цен по одноименным товарным позициям, – продолжает КСП. – В отдельных случаях заключались договоры на поставку одноименной продукции с разницей в цене до 40-90 процентов (говядина, масло сливочное, мясо цыплят, рыба, крупа гречневая, овощи). По результатам контрольного мероприятия отмечено неэффективное расходование средств учреждений при отдельных закупках продуктов питания в 2023 году на общую сумму 250 тысяч рублей».

Напомним, что были проверены следующие учреждения: Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками города Мценска, Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками, Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского района и Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» Покровского района.

ИА «Орелград»