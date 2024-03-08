Под Орлом МУПам запретили покупать доллары за казенный счет

Уставный фонд ливенских МУПов могут увеличить, но с ограничениями.

Глава Ливен Сергей Трубицин утвердил порядок предоставления субсидий из бюджета города на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий. Документ определяет цель и условия такой поддержки, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на увеличение уставного фонда предприятия.

Целью должно быть финансовое обеспечение затрат на осуществление видов деятельности, определенных уставом получателя. Кстати, средства субсидии разрешено использовать для пополнения оборотных средств, выплаты заработной платы, расчетов с контрагентами, а также уплаты текущих платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Перечислять деньги МУПам будет управление муниципального имущества администрации города Ливны.

В документе подчеркнуто, что субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Например, власти города запретили МУПам покупать иностранную валюту за счет полученной субсидии. Кроме того, МУП не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации путем преобразования), ликвидации и банкротства. Его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии будет вести не только указанное выше управление, но и органы муниципального финансового контроля. Сами МУПы должны отчитываться о расходовании субсидий. В случае, если они не достигнут значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением с мэрией, субсидия подлежит возврату в бюджет города.

Ранее Сергей Трубицин сообщил, что в Ливнах действуют шесть муниципальных унитарных предприятий. Из них только четыре завершили 2023 год с положительным финансовым результатом. «Городская архитектура», «Водоканал», «Ливенские тепловые сети» и торговое предприятие «Ливенское» перечислили в бюджет города часть своей прибыли на общую сумму 3,5 миллиона рублей, что на 37 процентов больше, чем было в 2022 году.

ИА «Орелград»