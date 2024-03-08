В Орле трамваи встали в пробке

8.3.2024 | 10:30 Новости, Происшествия

Причиной стал неудачно припаркованный автомобиль.

Фото: t.me/zhest_orel_57

Транспортный коллапс произошёл накануне вечером. Соответствующие фото и комментарии появились в телеграм-канале «Жесть Орёл».

Водитель бросил иномарку у дома на Пушкина, 10, рядом со сквером Танкистов. В итоге пострадали десятки человек, которые могли опоздать домой на ужин после рабочей недели.

Напомним, около недели назад в Орле трамвай слетел с рельсов. Это тоже произошло недалеко от сквера Танкистов, в районе Старомосковской улицы.

Фото: t.me/zhest_orel_57

ИА «Орелград»


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