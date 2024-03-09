Условия охраны труда оценили во Мценске

9.3.2024 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Власти города подвели итоги традиционного конкурса.

Мценск. Фото: ИА “Орелград”

Власти Мценска озвучили результаты традиционного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях города по итогам 2023 года. Глава города Николай Кочетаев своим постановлением признал победителями местные компании «НПО АВРОРА» (диплом 1-й степени) «МРК» (диплом 2-й степени) и «ЗПО» (диплом 3-й степени). При этом градоначальник официально отметил положительную динамику в улучшении состояния условий и охраны труда в общеобразовательных учреждениях города Мценска.

Одновременно с этим он рекомендовал руководителям организаций города Мценска всех форм собственности «повысить ответственность и требовательность к выполнению законодательных актов в сфере охраны труда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма». Что касается победителей конкурса, то они получат от администрации города дипломы.

Тем временем в Орловской области стартовал другой ежегодный конкурс – на «Лучший коллективный договор» по итогам 2023 года. как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, документы от соискателей принимаются до 30 марта. В этом году в номинации «Внебюджетные организации» могут участвовать организации с численностью работников до 100 человек, от 101 до 300 человек и свыше 300 человек. В номинации «Бюджетные учреждения»: с численностью работников до 30 человек, от 31 до 100 человек и свыше 100 человек.

Условия проведения конкурса ранее утвердил губернатор. Документы от соискателей принимает региональное управление труда и занятости. Организации, признанные победителями в своих группах участников, будут награждены дипломами губернатора, дипломами Федерации профсоюзов Орловской области и памятными призами. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получат благодарности от профсоюзов.

ИА «Орелград»


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