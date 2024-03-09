Мценские выпускники получили аттестаты особого образца

Власти Мценска оценили качество школьного образования в минувшем и текущем году.

В 2023 году во Мценске 99,8 процента выпускников 9-х классов, или 450 человек, стали обладателями документа государственного образца о получении основного общего образования. Из них 32 человека получили аттестаты с отличием. Об этом сообщается в отчетном докладе администрации города о деятельности в минувшем году. Сообщается также, что один ученик был оставлен в 9-м классе на второй год. Кроме того, 11 человек, или 2,4 процента от общей численности девятиклассников, обучавшихся по адаптированным образовательным программам, получили свидетельство об обучении.

«На уровне среднего общего образования обучалось 322 человека, из них 172 – выпускники 11-х классов (для сравнения, в 2022 году было 158 выпускников), – следует также из доклада. – Документ государственного образования о среднем общем образовании в 2023 году получили все выпускники, из них 37 человек (21,5 процента) – аттестаты особого образца. На текущий период в 11-м классе обучается 141 человек. Все одиннадцатиклассники по результатам написания итогового сочинения были допущены к государственной итоговой аттестации 2024 года».

К слову, в настоящее время в образовательных организациях города Мценска насчитывается 687 педагогических работников, из них высшее профессиональное образование имеют 523 человек, среднее профессиональное – 164 человека. Одним из средств повышения квалификации является аттестация, отмечают авторы доклада. За отчетный период процедуру аттестации на 1-ю квалификационную категорию в городе прошли 39 человек, на высшую квалификационную категорию – 51 человек.

ИА «Орелград»