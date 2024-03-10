Ливенские МУПы ожидает приватизация

В 2024 году муниципальные предприятия сделают более эффективными.

В Ливнах в настоящий момент действуют шесть муниципальных унитарных предприятий. Об этом сообщил глава города Сергей Трубицин. По его словам, основные направления деятельности и задачи МУПов связаны с реализацией полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в коммунальной сфере: организация теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществление дорожной деятельности и благоустройства, участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Согласно официальным данным, 2023 год с положительным финансовым результатом завершили такие муниципальные предприятия, как «Городская архитектура», «Водоканал», «Ливенские тепловые сети» и торговое предприятие «Ливенское». В казну города они перечислили часть своей прибыли на общую сумму 3,5 миллиона рублей, что на 37 процентов больше, чем было в 2022 году. Однако в 2024 году муниципальные предприятия переживут трансформацию, что связано с вступлением в силу нового федерального закона.

Этот закон предписывает провести реорганизацию или ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках. По словам Сергея Трубицина, в Ливнах уже проводится работа по планомерной реорганизации унитарных предприятий «в иные виды хозяйствующих субъектов». Она должна быть завершена до 1 января 2025 года, поскольку в соответствующем федеральном законе указана именно эта дата. Впрочем, реорганизация будет выборочной.

«Муниципальные унитарные предприятия «Водоканал» и «Ливенские тепловые сети» как предприятия, осуществляющие деятельность в сфере естественных монополий, сохранят свой статус муниципального предприятия, – пояснил градоначальник. – Муниципальное унитарное предприятие «Городская архитектура» и коммунальное предприятие «Ливенское» включены в план приватизации на 2024 год и подлежат преобразованию в общества с ограниченной ответственностью. Муниципальные предприятия «Коммунальный сервис» и торговое предприятие «Ливенское» в настоящий момент уже проходят процедуру преобразования в акционерные общества, которое также планируется завершить до 1 января 2025 года».

ИА «Орелград»