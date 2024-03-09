В Орле малолетние преступники не учли бдительность полиции

В Орловском райсуде раскрыли подробности процесса над молодым человеком.

Желание улучшить материальное положение за счет чужого имущества обернулось для молодого человека обязательными работами. Об этом сообщила пресс-служба Орловского районного суда. Она уточнила, что уголовное дело было заведено на студента одного из учебных заведений города Орла. По версии следствия, преступление он совершил летом 2023 года, причем привлек для этого подростков. Из сообщения суда следует, что студент в темное время суток вместе с несовершеннолетними знакомыми похитил принадлежащие юридическому лицу металлические детали.

Похищенное молодые люди планировали сдать в пункт приема металлолома, но добраться до него не сумели. Компания двигалась на автомобиле и заехала на одну из АЗС. На подозрительную машину обратили внимание сотрудники полиции, благодаря бдительности которых удалось их обличить и задержать малолетних преступников. Полицейским показалось подозрительным то, что компания очень юных на вид граждан разъезжает на автомобиле по ночному Орлу. Часть похищенного имущества удалось изъять, преступление было раскрыто, что называется, по горячим следам.

«Во время проведения следствия молодой человек вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, – сообщили в пресс-службе Орловского районного суда. – По результатам рассмотрения дела он был признан виновным в совершении двух эпизодов кражи чужого имущества группой лиц по предварительному сговору и с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного лица, в том числе его материального положения, получил заслуженное наказание в виде обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»