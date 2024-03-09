В Орле рассказали, как отменить судебный приказ

Полезную инструкцию обнародовали орловские адвокаты.

«Что делать, если в отношении Вас вынесли судебный приказ?» – ответы на этот вопрос сведены в памятку, опубликованную Орловским региональным отделением Ассоциации юристов России. Кстати, памятка опубликована в рамках проекта «Правовая защита без границ», реализуемого адвокатами при поддержке администрации губернатора и правительства Орловской области. Она содержит пошаговый алгоритм действий на случай, если гражданин внезапно обнаружил, что с его пенсии или зарплаты производятся удержания. Чаще всего это означает, что в отношении гражданина вынесен судебный приказ, о чем он может даже не подозревать.

«Судебный приказ в соответствии с нормами ГПК РФ выносится без вызова сторон, то есть в упрощенном порядке, и заменяет исполнительный лист, – поясняют составители памятки. – Судебный приказ выносится в случае взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей, задолженности по договорам, в том числе кредитным, задолженности по коммунальным платежам».

Юристы рассказывают пошагово, как отменить судебный приказ и вернуть удержанные деньги. Прежде всего, надо зайти на портал Госуслуг, если там имеется своя авторизованная страница, и проверить личный кабинет на наличие постановлений от судебных приставов-исполнителей. Можно также зайти на сайт ФССП в раздел «Банк данных исполнительных производств». Там надо ввести свои данные, выбрать регион проживания и найти указание на основание для возбуждения исполнительного производства, а именно: кем вынесен судебный приказ. Получить эти сведения можно и при личном визите к приставам. Далее в Сети надо найти сайт судебного участка мирового судьи, вынесшего судебный приказ. Там имеется вся контактная информация: телефоны и адрес.

«Отправляемся в судебный участок мирового судьи и пишем там заявление о выдаче копии судебного приказа, – советуют орловские юристы. – С момента получения копии судебного приказа есть 10 дней для написания возражений на судебный приказ с целью его отмены. Составляем заявление об отмене судебного приказа и подаем его мировому судье. После отмены судебного приказа и получения соответствующего определения суда подаем заявление о повороте исполнения судебного приказа. Это необходимо для возврата списанных у вас денежных средств».

После принятия судом решения о повороте исполнения судебного приказа надо получить на руки исполнительный лист и сдать его приставам по месту своей регистрации. Важно не забыть приложить реквизиты своего расчетного счета для возврата денег. Стоит учесть и то, что в ГПК РФ, увы, нет четких требований для подачи возражений на судебный приказ. Однако есть общие номы. Исходя из них, в документе нужно указать: наименование судебного участка, куда подается документ; сведения о должнике и взыскателе; реквизиты судебного приказа, на который подаются возражения; суть документа, т.е. заявление должника о несогласии с вынесением приказа; причины, по которым должник просит отменить приказ (указывать их необязательно, но не запрещено); просьба об отмене приказа; дата и подпись заявителя, его представителя по доверенности. За подачу возражений госпошлину платить не нужно, подчеркивают юристы.

ИА «Орелград»