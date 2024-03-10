Двое орловцев лишились права на охоту

Причиной стали допущенные ими нарушения законодательства.

В 2023 году в Орловской области было проведено 1718 выездных обследований охотничьих угодий. Об этом говорится в отчетном докладе регионального департамента надзорной и контрольной деятельности. За указанный период времени было составлено 103 протокола об административном правонарушении, 96 физических лиц были привлечены к административной ответственности. Кроме того, два охотника были лишены специального права осуществлять охоту – такое наказание они получили за грубые нарушения требований действующего законодательства.

Выявленный ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в Орловской области, за 2023 год составил 90 тысяч рублей. Кстати, все эти деньги уже взысканы с нарушителей. Кроме того, за минувший год на указанных нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 33 тысячи рублей. Поясним, что в основном нарушения допускались представителями так называемых охотпользователей. В частности, они попадались на нарушении приказов департамента о регулировании численности охотничьих ресурсов, выявленных в рамках прокурорского надзора. Что касается простых граждан, то они попадались на нарушении правил охоты.

В отчете также отмечено, что в прошлом году при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий охотинспекторы акцентировали свое внимание на предупреждении нарушений: проводили разъяснительную работу по вопросам, касающимся их полномочий и соблюдения обязательных требований. Также в целях профилактики нарушений в 2023 году было выдано 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Для справки: площадь охотничьих угодий Орловской области составляет 1958,7 тысячи га. Площадь закрепленных за охотпользователями территорий для ведения охотничьего хозяйства составляет 1558,9 тысячи га, а площадь общедоступных охотугодий – 399,8 тысячи га. В 18 районах имеются общедоступные охотничьи угодья. На территории Орловской области насчитывается 35 охотпользователей, из которых 34 работают по охотхозяйственным соглашениям, заключенным с департаментом, 1 – по долгосрочной лицензии.

«Большое значение в ведении охотничьего хозяйства имеет проведение охранных, биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, направленных на благополучное существование объектов животного мира. Следует отметить, что до настоящего времени не во всех охотничьих хозяйствах эти мероприятия проводятся в полном объеме», – считают в областном департаменте.

ИА «Орелград»