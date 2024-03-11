Подрядчика для школы №14 придётся искать заново

11.3.2024 | 7:00 Важное, Новости, Образование, Строительство

ФАС признало жалобу конкурирующей фирмы обоснованной.

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Напомним, ООО «СК Центр» оспорило результаты соответствующей госзакупки. В ней победило ООО «СК «Гранит» из Белгородской области. Оно взялось сделать работу за 90,95 миллиона рублей. Две компании-конкурента остались за бортом.

Однако теперь торги придётся проводить заново. В Федеральной Антимонопольной Службе установили, что для участников не были созданы равные и законные условия.

В частности, представители «СК Центр» заявили, что не смогли вовремя подать заявку по техническим причинам. «При подаче заявок на участие в конкурсе возникали технические ошибки, связанные с прикреплением к заявке файлов», – говорится в тексте решения ФАС.

В итоге подрядчика придётся перевыбирать. Кроме того, ответственным лицам нужно будет устранить технические неполадки.

Также ФАС рассмотрит вопрос о возбуждении административного дела.

ИА «Орелград»


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