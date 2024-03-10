Орловец лишился сбережений, забыв телефон в гостях

Хозяин дома оказался нерадивым и алчным человеком.

Любопытное уголовное дело о краже денег было рассмотрено судом в поселке Верховье. Местный житель был обвинен в совершении нескольких преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, гражданин совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Как выяснилось, преступнику даже не пришлось выходить из своего дома. Дело в том, что в тот день к нему в гости пришел его знакомый. Когда гость ушел, хозяин заметил, что тот забыл у него свой мобильный телефон.

Аппарат лежал в кресле. Хозяин дома решил его прикарманить. Уже тем самым, как установили следствие и суд, он совершил кражу. Однако на этом подсудимый не остановился. Он увидел, что на телефоне приятеля установлено приложение мобильного банка и решил этим воспользоваться, чтобы похитить деньги с чужого счета. Правда, самостоятельно сделать этого не смог, так как не имеет опыта в проведении таких операций. Поэтому он предложил своей знакомой совершить хищение совместно.

Она согласилась и перевела с банковского счета потерпевшего на свою карту 13 500 рублей. Затем криминальный дуэт отправился к ближайшему банкомату, где женщина обналичила похищенную сумму и передала ее подсудимому. И хотя ей денег не досталось, она тоже стала фигуранткой уголовного дела, так как действия дуэта были квалифицированы как преступный сговор. Подсудимые в судебном заседании вину в содеянном признали полностью и раскаялись, но от дачи показаний отказались в порядке статьи 51 Конституции Российской Федерации.

В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один месяц со штрафом в размере десять тысяч рублей. Впрочем, потом суд в соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации постановил считать основное наказание в виде лишения свободы считать условным и назначил мужчине испытательный срок на восемь месяцев. Его подельница получила один год лишения свободы условно также со штрафом в размере десять тысяч рублей.

ИА «Орелград»