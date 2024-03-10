Под Орлом запретили перевозить школьников по льду

Персональная ответственность за перевозки возложена на директоров школ.

Власти Ливенского района утвердили положение об организации и осуществлении регулярных перевозок детей на школьных маршрутах. Действовать оно будет в границах Ливенского района. Контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам. В частности, утверждены требования к открытию маршрутов для перевозки обучающихся. Так, школы, не обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, обязаны заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт автобусов со специализированными организациями, имеющими соответствующий сертификат. А на медицинское обеспечение – с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Если у школы есть указанные возможности, то она организует перевозки самостоятельно.

Регулярные школьные маршруты открываются постановлением администрации Ливенского района только при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность движения. При этом должна быть учтена не только схема каждого маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков, но и акт обследования дорожных условий. Обследование школьных маршрутов производится перед их открытием специальной комиссией, а затем и в процессе эксплуатации. Результаты оформляются актом: при выявлении недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения, в акте отражаются предложения комиссии и дается заключение о возможности открытия или дальнейшей работы школьного маршрута.

Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. Также власти Ливенского района запретили открытие школьных маршрутов через нерегулируемые железнодорожные переезды и ледовые переправы. Требования установлены и к автобусам: техническое состояние должно отвечать нормам по допуску транспортных средств к эксплуатации. Обязательно проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов, организация стажировок для водителей, проведение их медицинского освидетельствования.

Власти обращают особое внимание на необходимость соблюдения требований к режимам труда и отдыха водителей. Новыми правилами предусмотрено регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работе на маршруте. Согласно им директор школы является лицом, ответственным за обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

ИА «Орелград»