План погашения долгов придумали мценские власти

Выполнять мероприятия будут не только чиновники, но и учреждения.

Администрация Мценска утвердила «дорожную карту» по погашению и сокращению просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам города. План мероприятий рассчитан на 2024-2026 годы. Минимальным результатом его выполнения должно стать сокращение долгов, причем целевые индикаторы утверждены по годам и по кварталам. Например, в 2024 году снижение или неувеличение, как сказано в документе, просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета города, а также бюджетных учреждений в первом и втором кварталах должно составить 3,813 миллиона рублей, в третьем квартале – 3,537 миллиона рублей, в четвертом – 3,158 миллиона рублей. Подобные показатели запланированы на 2025 и 2026 годы.

Как следует из постановления, план мероприятий разработан, в том числе, для снижения рисков возникновения финансовых потерь и иных не предусмотренных бюджетом обязательств. Для этого в городе решили создать систему мониторинга и управления просроченной кредиторской задолженностью. Одной из главных задач также станет предотвращение образования просроченной кредиторской задолженности в течение текущего финансового года. Координатором реализации плана назначено городское финансовое управление.

Муниципальным учреждениям власти предписали для осуществления оперативного контроля ежемесячно проводить собственный мониторинг кредиторской задолженности. Сведения об имеющихся долгах учреждения будут обязаны ежемесячно направлять в администрацию города. Это требование касается и учреждений культуры, и школ, и детсадов, и казенных учреждений и пр. В документе подчеркнуто, что их руководители несут ответственность за возникновение необоснованной просроченной кредиторской задолженности и невыполнение «дорожной карты» в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями трудовых договоров.

ИА «Орелград»