Количество электронных касс на Орловщине перевалило за 17 тысяч

Подавляющее большинство из них были зарегистрированы в режиме онлайн.

Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области, на территории региона на текущий момент зарегистрировано 17,2 тысячи единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). В ведомстве отмечают, что 89,7 процента из них прошли электронную регистрацию в режиме онлайн. Популярность такой услуги областные налоговики объясняют значительной экономией времени и сил. Пройти регистрацию в режиме онлайн можно всего за 5 минут, и это значительно проще и удобнее, чем лично идти в налоговую инспекцию.

«Такая регистрация возможна при наличии электронной подписи, а в заявлении потребуется указать минимум данных: модель и заводской номер аппарата и фискального накопителя; назначение кассы; адрес, по которому будет размещено оборудование; место установки (кафе, магазин и т.д.); реквизиты оператора фискальных данных, – перечислили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Осуществить регистрацию ККТ в электронном виде можно через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» или «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Также налоговики подсказали орловцам, где удобнее всего хранить электронные кассовые чеки. Ведомство напоминает, что кассовый чек – это документ, подтверждающий факт приобретения товара или услуги. Он может быть бумажным или электронным, причем при корректном оформлении цифровой чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Он тоже служит подтверждением расчета.

«Для удобного получения и хранения электронных кассовых чеков ФНС России разработала специальный бесплатный сервис для покупателей – «Мои чеки онлайн», – пояснили в ведомстве. – Он отображает и хранит данные о чеках, которые покупатель получили при покупке товаров (работ, услуг), за онлайн-покупки и чеки, которые были отсканированы в бесплатном приложении «Проверка чеков». Можно тут и самостоятельно добавлять чеки – для этого нужно отсканировать QR-код, и он отобразится в общем списке чеков. Кроме того, содержащиеся в приложении чеки удобно предъявлять для возврата товаров или гарантийного обслуживания».

Эксперты говорят, что удобно хранить и получать чеки в мобильном приложении «Проверка чеков», которое также позволяет проверить, был ли передан конкретный чек в налоговый орган. Чтобы это выяснить, достаточно отсканировать QR-код или ввести данные вручную, а затем отправить запрос на проверку в ведомство. Ответ тоже придет в приложении, он отобразится на экране. Кроме того, приложение подсвечивает маркированные товары и позволяет узнать их статус в национальной системе маркировки. В случае некорректности или если чек не был выдан, пользователь может сообщить о нарушении налоговикам.

ИА «Орелград»