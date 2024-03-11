Сдачу экзамена на права тракториста ужесточили в Орле

Изменения внесены в типовой регламент предоставления государственной услуги.

Как уже писал «Орелград», департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области ранее разрешил проводить экзамены на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машиниста в дистанционном режиме. Однако новый порядок, вероятно, оказался не идеальным, поэтому департамент внес заметные изменения в собственный приказ. Предусмотрено, что заявление о сдаче теоретического экзамена дистанционно подается в свободной форме. Уточнены и условия сдачи экзамена.

В день проведения испытаний экзаменатор направляет кандидату ссылку на электронный ресурс в сети Интернет, с использованием которого будет проводиться экзамен. Последний проводится в формате видеоконференцсвязи, то есть интерактивно в режиме реального времени. Соискатель обязан обеспечить обзор помещения, в котором он находится, таким образом, чтобы экзаменатор на протяжении всего экзамена был «убежден в отсутствии третьих лиц, а также в возможности использования кандидатом технических средств или печатных источников, содержащих информацию по тематике проводимого экзамена».

Согласно изменениям, кандидат сначала обязан предъявить экзаменатору документ, удостоверяющий и подтверждающий его личность. Затем он переходит по ранее направленной ему ссылке, после чего на его электронную почту (или иным способом, по согласованию) экзаменатор высылает ему одноразовый код для сдачи экзамена. Экзаменуемый вводит код, после чего в произвольном порядке приступает к сдаче экзамены по разным категориям самоходных машин, входящих в пройденный курс подготовки.

«Экзамен длится до истечения отведенного времени или по факту подтверждения ответов на все содержащиеся в экзаменационном билете вопросы, – говорится в типовом регламенте. – По завершении экзамена результаты сохраняются в автоматическом режиме. Экзаменатор озвучивает результат экзамена, при необходимости по устному запросу сформированные экзаменационные листы отгружаются экзаменатором и направляются по адресу электронной почты кандидата. Кандидат устно подтверждает факт получения экзаменационных листов и ознакомления с результатами проведенных экзаменов».

Экзамен завершается выходом кандидата с электронного ресурса в сети Интернет, с использованием которого проводился экзамен, и разрывом сеанса видеоконференцсвязи. Экзамен признается несостоявшимся и подлежит переносу в случаях, если: кандидат не подключился к видеоконференцсвязи в течение 10 минут после назначенного времени; возникли технические неисправности или сбои при подключении к сети Интернет; кандидат не предъявил документ, удостоверяющий его личность. Также экзамен признается недействительным в случае присутствия посторонних в одном помещении с кандидатом, использования во время экзамена печатных источников, технических средств, гаджетов, наушников и пр., отключения кандидатом видеосвязи во время экзаменов.

ИА «Орелград»