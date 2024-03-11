Мошенники обманули мать орловского участника СВО

Об этом рассказали общественники.

Информацию опубликовало областное отделение организации «Совет солдатских матерей».

Долгое время женщина не могла связаться со своим сыном, принимающим участие в специальной военной операции. Ей посоветовали воспользоваться услугами неофициального «посредника».

Орловчанку добавили в специальный чат. Собеседник внушил ей, что занимается опознанием погибших бойцов, попросил выслать ему ДНК её сына, а затем выманил у женщины около 300 тысяч рублей.

Также в «Совете солдатских матерей» рассказали о ещё одном подобном эпизоде. Жительница Орловской области, по тем же причинам, связалась с этим же «посредником» и выслала ему ДНК орловского бойца. В итоге эта орловчанка не лишилась денег, но, из-за неприятных переживаний, слегла с инсультом.

«К сожалению, это не единичные случаи. В последнее время к нам часто приходят жёны и матери солдат, участвующих в СВО, после обращений в подобные организации», – пояснили в «Совете».

Специалисты-общественники призывают родственников обращаться только в официальные структуры, где им должны оказать бесплатную юридическую и практическую помощь. Это сам «Совет солдатских матерей», а также государственный фонд «Защитники Отечества» и «Комитет семей воинов Отечества», который курирует администрация президента России.

ИА «Орелград»