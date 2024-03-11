Под Орлом раскрыли межрегиональное убийство

11.3.2024 | 15:15 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Оно произошло в Курске, но тело спрятали на Орловщине.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, 40-летний и 44-летний жители Курска находились в своём городе в одном автомобиле. Дело было в вечернее время. Мужчины повздорили, после чего первый ударил второго ножом в грудь.

Потерпевший скончался. Предполагаемый убийца проявил смекалку и вывез тело не только за пределы Курска, но и за пределы своего региона – в Ливенский район Орловской области. Затем он сбросил жертву в реку Сосна.

Тело нашли на минувшей неделе. Орловские сотрудники уголовного розыска, совместно с курскими коллегами, провели ряд оперативных и розыскных мероприятий. Полицейские установили личность погибшего, затем – подозреваемого. После этого мужчину задержали в Курске.

Затем его доставили на Орловщину для проведения следственных действий, уточнили в пресс-службе Управления МВД по нашей области. На данный момент подозреваемый заключён под стражу.

ИА «Орелград»


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