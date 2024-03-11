Вдовин о новой ротонде: «Хорошо, что отслоилось»

Первый зампредседателя облсовета осмотрел объект.

Ранее в соцсетях стали распространяться снимки новой ротонды с видимыми повреждениями.

Ситуацию для городской администрации прокомментировал скульптор Владимир Листопадов. «Конструкция ни в коем случае не «сыпется»! Местами просто отлетела краска, по той причине, что к покраске приступили уже в ноябре», – заявил он.

Сегодня на объекте побывал Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Народный избранник остался доволен увиденным.

«Я-то думал, что колонны тут полопались, думал – неужели обманули. А тут шпаклёвка не просохла», – высказался он.

«Объект не сдан и предъявлять претензии подрядчику преждевременно. Хорошо, что отслоилось. Это лишний раз заставит подумать технологически», – цитируют Вдовина «Орловские новости».

Кстати, выполнять гарантийное обслуживание ротонды будет не брянский «Элитный сад», с которым подписывали контракт, а его орловский субподрядчик «ОрёлПроект». Осталось дождаться подходящих погодных условий.

Напомним, что благоустройство «Дворянского гнезда» должно было завершиться ещё 1 сентября минувшего года.

ИА «Орелград»